Юрий Афонин: Мост на Сахалин надо сделать приоритетным, как и мост на Крым

Депутат Госдумы заявил об этом в ходе визита на остров.

Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин в ходе своего визита на Сахалин высказался о проблемах Дальнего Востока, сообщил портал astv.ru.

По словам Юрия Афонина, некоторые важные инициативы торпедируются из-за слишком «бухгалтерского» подхода чиновников из правительства, которые в первую очередь требуют обоснования финансовой эффективности проектов.

- Иногда создаётся впечатление, что у нас работают не государственные служащие в правительстве, а дельцы, нацеленные только на извлечение прибыли, - сказал Юрий Афонин. - Но на самом деле строительство базовой инфраструктуры на Дальнем Востоке – это не бизнес-планирование, а вопрос выживания, сохранения целостности страны.

Как считает Афонин, проект моста или тоннеля на Сахалин, о котором говорил президент страны Владимир Путин, может остаться незамеченным правительством. Именно из-за такого чисто капиталистического подхода его нельзя будет осуществить в разумные сроки.

- Посмотрите на мост в Крым – если бы его просчитывали так же, как мост на Сахалин, мы до сих пор бы обсуждали его рентабельность, - подчеркнул депутат. - Поэтому надо не гостиницы строить за государственный счёт, а заниматься созданием инфраструктуры, мостов, дорог, линий Интернета.

Напомним, президент России Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии 15 июня на вопрос жительницы Хабаровского края о транспортной доступности острова Сахалин, сравнил возможное решение этого вопроса с проектом строительства Керченского моста к полуострову Крым.

Материалы по теме