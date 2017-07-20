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Юрий Афонин: Мост на Сахалин надо сделать приоритетным, как и мост на Крым
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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Юрий Афонин: Мост на Сахалин надо сделать приоритетным, как и мост на Крым

17 августа, 22:36ПолитикаРазиф АбдуллинФото: astv.ru
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