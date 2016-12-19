Уфимский музыкант вызвал на "версус-баттл" Константина Толкачева

Председатель Курултая Башкирии пока не дал ответ на вызов.

Неожиданно для себя узнал, что Константин Толкачев любитель рэпа, поэтому я вызываю, вас, Константин Борисович, на словесную дуэль. Это я, тот самый человек, который заснял спящих депутатов на заседании в Госсобрании, и наверняка у вас есть ко мне вопросы. Я готов встретиться с вами и продемонстрировать своё превосходство, превосходство обычного человека над представителем власти. Вы будете моим Оксимироном, который при любом раскладе проиграет. Готовьтесь. - Харт Исхаков