Забракованные подписные листы за Лилию Чанышеву изучат в суде в Уфе

В Советском районном суде принято решение о необходимости изучить подписные листы, оформленные в поддержку кандидата в депутаты столичного горсовета Лилии Чанышевой, которые стали причиной отказа в ее регистрации.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», часть подписных листов была забракована экспертами МВД. Их доля составила 11% от общего числа собранных Лилией Чанышевой подписей в то время, как допустимая доля выбраковки не должна превышать 10%.

После этого Чанышева обратилась в суд и в процессе рассмотрения ее жалобы попросила суд затребовать для ознакомления выбракованные подписные листы.

Как пояснила Лилия Чанышева, она надеется, что сопоставление подписных листов со справками экспертов поможет понять причины их выбраковки и даст возможность их оспорить. Лилия не исключает, что может понадобится вызов в суд владельцев спорных подписей, чтобы они подтвердили их подлинность.

Примечательно, что, по словам Лилии Чанышевой, горизбирком не поддержал ее ходатайство о предоставлении подписных листов кандидату, обосновав это требованиями защиты персональных данных.