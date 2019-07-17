Центризбирком Башкирии зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост главы Башкирии

Сегодня, 17 июля, стало известно, что Центризбирком Башкирии принял решение о регистрации еще четырех кандидатов для участия в сентябрьских выборах главы Башкирии. Речь идет о политиках, выдвинутых непарламентскими партиями.

Удостоверения кандидатов получили директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш (его выдвинула партия «Гражданская сила»), представитель обманутых дольщиков Зульфия Гайсина («Яблоко»), глава компании GTL, бывший владелец банка «Восток» Рафис Кадыров («Патриоты России») и предприниматель и блогер Владимир Кобзев (Партия пенсионеров за социальную справедливость).

По данным издания «КоммерсантЪ-Башкортостан», в Центризбиркоме отметили, что все четыре кандидата представили полновесное число подписей в свою пользу, из которых оказались выбракованы не более 5-10 подписей.

Напомним, ранее уже были зарегистрированы в качестве кандидатов на пост главы РБ врио главы Башкирии Радий Хабиров («Единая Россия»), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР) и Юрий Игнатьев (Справедливая Россия).