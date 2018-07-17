В мэрии Уфы отрицают скандал вокруг увольнения Ильшата Зарипова

На сайте администрации Уфы опубликованы пояснения по поводу увольнения начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений столичной мэрии Ильшата Зарипова. Приказ о его увольнении был подписан первым вице-мэром столицы Салаватом Хусаиновым.

Поводом для появления данного заявления мэрии стало сообщение в ряде СМИ о том, что увольнение чиновника, который занимал свою должность семь месяцев, может быть связано с обилием коррупционных дел в сфере строительства, которые стали предметом внимания даже со стороны администрации президента России.

- Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан информирует о том, что Ильшат Флоредович был уволен с должности 12 июля 2018 года по инициативе работника. Ни о каком скандальном увольнении речь не идет. Обращаемся к журналистам с просьбой до опубликования новостных сообщений запрашивать дополнительные сведения, разъяснения и комментарии в пресс-службе муниципалитета, чтобы представлять своим читателям полную картину произошедшего или готовящегося события и в целях недопущения распространения недостоверной информации, - говорится в официальном обращении администрации города.