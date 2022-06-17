Минеева: Деловой климат для новых проектов начал улучшаться

С конца февраля количество предложений российских и зарубежных инвесторов об улучшении условий делового климата для реализации новых проектов в столице увеличилось на 20%.

Об этом стало известно от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой на Петербургском международном экономическом форуме. Минеева отметила, что является не только уполномоченным по защите прав предпринимателей в Москве, но и защитником инвесторов, в том числе иностранных. Многие инвесторы и консалтинговые компании пишут о том, что им необходимы дополнительные меры поддержки, чтобы создать благоприятные условия. Количество подобных предложений выросло на 20% с конца февраля. Об этом пишет ТАСС. Она считает, что такую тенденцию можно объяснить высвобождением ниш после того, как ушли иностранные предприятия. Несмотря на гранты в 100 миллионов рублей, а также условия аренды земли за один рубль, офсетные контракты, инвесторы считают, что государство должно сказать, куда они должны вложить средства и какой там будет спрос. Она также сообщила, что среди зарубежных инвесторов собственную заинтересованность в проработке этих вопросов высказывают предприниматели из Турции, Индии и Египта. В период с 15 по 18 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Он организован Фондом Росконгресс. В этом году тема ПМЭФ «Новый мир — новые возможности». Также проходят форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ.Юниор», SPIEF Sport Week. Фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия выступает ТАСС. С 2019 года Минеева занимает пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в столице в правительстве Москвы. За все время своей деятельности у нее получилось с нуля построить инфраструктуру по защите бизнеса, привлечь на общественных началах свыше 500 предпринимателей, аналитиков и адвокатов. Также ей удалось создать 24 общественные приемные по всей Москве. Также впервые в стране сформирована взаимосвязанная система общественных структур бизнеса — экосистема уполномоченного. Кроме того, Минеева в 2020 году добилась 140 побед в восстановлении прав бизнесменов. Она реализовала 77 инициатив по мерам поддержки предпринимательства в связи с коронавирусом и 13 системных законодательных инициатив. По результатам ее работы была опубликована вторая часть книги «Как дружить с государством?». Отмечается, что Минеева — победитель открытого конкурса «Лидеры России. Политика — 2020».

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