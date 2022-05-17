Уйдет ли Хабиров в отставку? Эксперты комментируют слухи на которые не отвечает глава

Ранее глава Оренбуржья заявлял о возможной отставке. У него имеется конфликт с одной из системообразующих компаний, что также может стать причиной отказа от должности. Но в эту логику не вписывается медийная активность Паслера на 9 мая — весь день он провел с жителями области, чем немало всех удивил. Этот факт может свидетельствовать о том, что в отставку глава Оренбуржья не собирается или же хочет уйти «с высоко поднятой головой». К тому же, допускает политолог, разногласия, возникшие у Паслера с крупным бизнесом, могли уже разрешиться. Так или иначе, руководитель эффективен и объективных причин для его замены нет.