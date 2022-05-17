Новым депутатом Курулая Башкирии стала Светлана Чертороева

Новым депутатом Курулая Башкирии стала Светлана Чертороева
Новым депутатом Курулая Башкирии стала Светлана Чертороева
17 мая, 12:04ПолитикаЭлина СайфрановаФото: Пресс-служба Курултая Башкирии
Светлана Черторева была назначена депутатом Госсобрания Башкирии вместо ушедшего Вячеслава Андреева, сообщает пресс-служба Курултая.

Стало известно, что новым депутатом Госсобрания Башкирии стала руководительница местного исполкома партии «Единая Россия» Светлана Черторева. Как сообщает пресс-служба парламента, женщина была назначена на место Вячеслава Андреева, который досрочно сложил депутатские полномочия.

Так, кандидатура Черторевой была выдвинута региональным отделением партии «Единая Россия», а утверждена уже членами ЦИК Башкирии.

Ранее, досрочно сложил депутатские полномочия и Председатель Башкирской торговой ассоциации Фарит Гиндуллин. Причиной тому послужили семейные обстоятельства. Отметим, что Гиндуллин также избирался от партии «Единая Россия».

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