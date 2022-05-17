Новым депутатом Курулая Башкирии стала Светлана Чертороева

Стало известно, что новым депутатом Госсобрания Башкирии стала руководительница местного исполкома партии «Единая Россия» Светлана Черторева. Как сообщает пресс-служба парламента, женщина была назначена на место Вячеслава Андреева, который досрочно сложил депутатские полномочия.