Новым депутатом Курулая Башкирии стала Светлана Чертороева

Стало известно, что новым депутатом Госсобрания Башкирии стала руководительница местного исполкома партии «Единая Россия» Светлана Черторева. Как сообщает пресс-служба парламента, женщина была назначена на место Вячеслава Андреева, который досрочно сложил депутатские полномочия.
Так, кандидатура Черторевой была выдвинута региональным отделением партии «Единая Россия», а утверждена уже членами ЦИК Башкирии.
Ранее, досрочно сложил депутатские полномочия и Председатель Башкирской торговой ассоциации Фарит Гиндуллин. Причиной тому послужили семейные обстоятельства. Отметим, что Гиндуллин также избирался от партии «Единая Россия».