В Башкирии назначен новый руководитель Управления ФСБ

Сегодня в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с вновь назначенным начальником Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Башкортостан Юрием Серышевым, сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее Юрий Серышев возглавлял Управления ФСБ России по Республике Ингушетия и с 2014 года - Астраханской области. Он родился в 1966 году.

Нового руководителя представил начальник Управления кадров ФСБ России Александр Котов. Во встрече принял участие бывший главный чекист Башкирии Олег Гайденко, его назначили заместителем директора ФСБ России – руководителем Управления ФСБ России по пограничной службе.