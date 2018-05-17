В Башкирии назначен новый руководитель Управления ФСБ

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Им стал Юрий Серышев, возглавлявший УФСБ в Астраханской области.
Сегодня в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с вновь назначенным начальником Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Башкортостан Юрием Серышевым, сообщили в пресс-службе главы региона.
Ранее Юрий Серышев возглавлял Управления ФСБ России по Республике Ингушетия и с 2014 года - Астраханской области. Он родился в 1966 году.
Нового руководителя представил начальник Управления кадров ФСБ России Александр Котов. Во встрече принял участие бывший главный чекист Башкирии Олег Гайденко, его назначили заместителем директора ФСБ России – руководителем Управления ФСБ России по пограничной службе.
Рустэм Хамитов поблагодарил Олега Гайденко за безупречную службу и пожелал успехов в новой должности.
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