В Башкирии глава района отказал депутату Госсобрания во встрече с людьми

В Краснокамском районе Башкирии глава районной администрации Разиф Гильмуллин запретил депутату Госсобрания Башкирии Ильгаму Галину провести встречу с жителями деревни, в которой накопилось много проблем. Об этом Ильгам Галин сообщил редакции Медиакорсети.

По его словам, речь идет о деревне Новый Буртюк, жители которой попросили его помочь решить давно назревшие вопросы. Среди них – отсутствие наружного освещения на центральной улице, централизованного водоснабжения, разбитая дорога, свалка мусора, который давно не вывозят на утилизацию и т.д.

- По просьбе сельчан я приезжал в эту деревню, пообщался с ними, выслушал жалобы, потом ко мне поступили похожие сигналы от жителей еще двух соседних деревень, - рассказал Ильгам Галин. - Мы решили, что нужно собраться всем вместе и обсудить наболевшие вопросы.

Сделать это можно в местном клубе. Сначала инициативная группа сельчан сама обратилась в районную администрацию с просьбой разрешить провести им встречу со депутатом Госсобрания в клубе деревни Новый Буртюк, но люди получили отказ на основании того, что якобы запланированное ими мероприятие является публичным и уведомление о его проведении следует оформлять на основании правил, которые не были ими соблюдены.

- После этого я сам попросил, как и положено, письмом на своем депутатском бланке главу районной администрации Разифа Гильмуллина с соблюдением всех правил разрешить встречу с сельчанами, - продолжил Ильгам Галин. - Я получил отказ по другой причине – по мнению районных властей, встреча депутата с избирателями является публичным мероприятием, для которого в районе выделено место на площади в селе Никого-Березовка. Однако именно в тот день, когда мы хотели бы пообщаться с сельчанами, эта площадка будет занята под фольклорный праздник.

Ильгам Галин расценил данную ситуацию, как попытку властей помешать его общению с людьми из-за личной неприязни, поскольку депутат часто критикует местных чиновников.

- Сельчане обратились ко мне, потому что не смогли найти понимание в других инстанциях – ни в администрации сельского поселения, ни в муниципалитете, ни у местных депутатов. А ведь их беспокоят не только бытовые и коммунальные проблемы. Местные жители хотели бы получить поддержку при организации кооперативов и семейных ферм, они больше не хотят ездить на вахты на Север, хотят работать на своей родной земле. Но решить эту проблему на местном уровне у них не получается. Мы хотели подробно поговорить обо всем этом. Однако такой возможности нам не дают, - возмущается Ильгам Галин.

Примечательно, что на одном из последних заседаний Госсобрания депутаты обсуждали внесение необходимых поправок в законодательство о публичных мероприятиях, которые облегчили бы процедуру согласования встреч депутатов с избирателями. Как видно на практике, в этом есть реальная необходимость.

Ильгам Галин сообщил Медиакорсети, что намерен обратиться с жалобой на действия главы администрации Краснокамского района непосредственно к главе Башкирии Рустэму Хамитову.

Получить оперативный комментарий по поводу возникшей ситуации в администрации Краснокамского района Башкирии пока не удалось. В официальном письме говорится, что "все сотрудники учреждений культуры будут задействованы" в празднике "Никола Вешний", в связи с чем "предоставление доступа в доме культуры д. Новый Буртюк не предоставляется возможным".