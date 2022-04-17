В Башкирии прокуратура проводит проверку ДТП с автобусом, где пострадали 12 человек

В Башкирии прокуратура проводит проверку ДТП с автобусом, где пострадали 12 человек
В Башкирии прокуратура проводит проверку ДТП с автобусом, где пострадали 12 человек
Вчера, 23:12ПолитикаАзамат НуховФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
В аварии в Аургазинском районе Башкирии пострадали 12 человек, троим понадобилась госпитализация, об этом сообщает пресс-служба МЧС республики

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту ДТП в Аургазинском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента, а также проверит, как обеспечивается выполнения требований безопасности со стороны перевозчика.

Напомним, авария с участием пассажирского автобуса произошла 17 апреля около 18:30 часов вечера на 83 километре автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, тогда с места происшествия были госпитализированы трое людей. Согласно данным МЧС республики в аварии пострадало 12 человек, троим из которых потребовалась госпитализация.

Одной из наиболее вероятных причин произошедшего называют лопнувшее колесо автобуса.

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