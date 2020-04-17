Начальник УКСа Башкирии перешел на работу в госкомстрой
Рамзиль Кучарбаев занял должность первого заместителя госкомстроя РБ.
Сегодня, 17 апреля, стало известно, что в госкомстрое решен вопрос с вакансией первого заместителя председателя комитета. Напомним, эта должность пустовала в августа прошлого года, после увольнения Григория Невоструева.
Теперь же стало известно, что на данную должность назначен Рамзиль Кучарбаев, который ранее возглавлял ГКУ «Управление капитального строительства РБ», являющееся крупным госзаказчиком.
О Рамзиле Кучарбаеве известно, что ему 43 года, родом он из села Гафур Туймазинского района. По окончании УГНТУ работал инженером-строителем. Больше десяти лет проработал на руководящих должностях в строительных организациях, обслуживающих нефтяников.
С 2013 до 2016 годы являлся заместителем главы администрации Туймазинского района по строительству. С 2016 года возглавлял УКС РБ.