Башкирию в докладе Уполномоченного по правам человека упомянули 6 раз

Сегодня «Российская газета» опубликовала полный текст Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Она отчиталась о своей деятельности в 2017 году. В тексте доклада Башкирия упоминается шесть раз. И только один раз - в позитивном ключе.

Дважды Башкирия упоминается в докладе в связи с опросом граждан о значимости для них тех или иных прав. Так значимость права на жилище и его справедливую оплату высоко оценили в Башкирии 70% опрошенных (в среднем по России – 55%). Право на социальное обеспечение, пенсионные выплаты и социальное страхование в регионе назвали значимым 57% опрошенных ( в среднем по России – 46%).

Башкирия попала в ТОП-5 и по росту числа обращений граждан в институт уполномоченного по правам человека в 2017 году. На первом месте оказалась Кемеровская область (+96,6%), на втором – Оренбургская (+92,8%), на третьем - Томская (+84,2%). В Башкирии число обращений выросло на 31,4%, это четвертое место.

Согласно правозащитной карте жители Башкирии 5012 раз обращались к региональному омбудсмену и 775 раз – к федеральному. Это 14,21 обращений на 10 тысяч человек населения. В соседней Казани этот показатель ниже – 11,57, в Самаре выше – 15,72.

Лекарства и лечение в колониях

Дважды Москалькова упомянула Башкирию в негативном ключе, приводя примеры нарушения прав человека.

- В июне 2017 года к Уполномоченному обратился инвалид К., проживающий в Республике Башкортостан, с жалобой на ненадлежащее обеспечение рекомендованными ему по состоянию здоровья лекарственными препаратами Силденафил и Бозентан, - сообщается в докладе. - Взамен заявителю назначены аналоги данных лекарственных препаратов, которые вызывали у него побочные эффекты. После обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения Республики Башкортостан К. обеспечен лекарственным препаратом Силденафил за счет средств ГБУЗ Республики Башкортостан «Верхне-Татышлинская ЦРБ», в которой он получает медицинскую помощь, а препарат Бозентан он получил за счет финансовой поддержки благотворительной организации. Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Башкортостан выявил нарушения в части лекарственного обеспечения К. и возбудил административные дела по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ в отношении виновного должностного лица ГБУЗ Респуб­лики Башкортостан «Верхне-Татышлинская ЦРБ».

Второй пример нарушения прав человека в Башкирии касается своевременности и качества оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы:

- Осужденный Р., отбывающий наказание в ФКУ ИК 3 УФСИН России по Республике Башкортостан, неоднократно просил оказать содействие в проведении лечения у окулиста. Лишь после реакции Уполномоченного из прокуратуры Республики Башкортостан поступил ответ, что осужденному была проведена операция. Оказанной медицинской помощью осужденный удовлетворен.

Башкирия – пилотный регион

И наконец Башкирию упомянули в докладе омбудсмена России как регион, который стал пилотной площадкой для проведения эксперимента по предоставлению пожилым гражданам такой формы социального обеспечения, как приемные семьи:

- Пилотными площадками для проведения данного эксперимента стали 30 регионов страны, из которых пионером выступила Самарская область, а в 2017 году к ней присоединились республики Татарстан и Башкортостан. И надо отметить, что жалоб от граждан, поселившихся в приемных семьях, Уполномоченному за последние три года не поступало.

Какие права больше всего ценят в России

В 2017 году наблюдался рост обращений по сравнению с 2016 годом о нарушении следующих видов прав: на бесплатную медицинскую помощь, на жилище, на образование и т.д.

Так, по данным Фонда «Общественное мнение» о соблюдении прав человека в России, люди больше всего обеспокоены недостаточно эффективным применением реализации права на бесплатную медицинскую помощь, причем в 2017 году его рейтинговый показатель в сравнении с 2016 годом увеличился с 78% в 2016 году до 81% в 2017 году.

В общем рейтинге прав и свобод человека и гражданина право на бесплатное образование занимает второе место (показатель значимости - 60%).

Респонденты также отметили высокую значимость права на жилище и его справедливую оплату, показатель указанного права также увеличился с 53% в 2016 году до 55% в 2017 году, право на труд и его справедливую оплату демонстрирует увеличение показателя значимости с 48% в 2016 году до 52% в 2017 году.

Медицина и охрана здоровья: цитаты из доклада

- Согласно данным Росстат, по сравнению с 2005 годом количество организаций системы здравоохранения, осуществляющих медицинское обслуживание госпитализированных пациентов, - больничных организаций в России сократилось на 43% (с 9479 в 2005 году до 5357 в 2016 году).

- Наибольший процент респондентов, указавших на злободневность темы охраны здоровья, наблюдается среди лиц старше 60 лет (86%), а также среди лиц, проживающих в городах с населением менее 50 тыс человек и поселках городского типа (83%).