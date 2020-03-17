В мэрии Уфы будут проводить оперативки дистанционно из-за угрозы коронавируса
17 марта, 10:25ПолитикаТатьяна МайороваФото: скриншот видео./ ufacity.info
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Такое решение принято главой города Ульфатом Мустафиным.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 17 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин известил подчиненных о том, что с будущей недели оперативные совещания будут проводиться дистанционно, в виде видеоконференции.
Глава города объяснил такие меры предосторожности профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров также подписал распоряжение о профилактике угрозы коронавируса, одни из пунктов которого стало ограничение массовых мероприятий.
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