В Башкирии экс-глава агентства по печати и СМИ возглавил свой родной район

Сегодня, 17 марта, стало известно, что Борис Мелкоедов, который почти 14 лет (с двухлетним перерывом) руководил сектором СМИ, печати и полиграфии республики, перешел на другую работу. Об этом сообщило агентство «Башинформ».

Решением депутатов совета Зилаирского района он назначен исполняющим обязанности главы данного муниципалитета.

Сообщается, что прежний глава района Ильгиз Фаткуллин ушел в отставку.

Для справки

Борис Мелкоедов родился 8 декабря 1971 года в Зилаирском районе. Учился в Башгосуниверситете и БАГСУ. Трудовую биографию начал в 1993 году оператором ОАО УНПЗ, потом был председателем комитета по делам молодежи в Зилаирском районе. Работал также начальником лаборатории Опытного завода Академии наук РБ.

В 1997 году поступил на работу в администрацию президента РБ главным специалистом управления социально-экономической политики. С 2004 по 2008 возглавлял Управление по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве РБ. Затем два года был руководителем пресс-службы Минрегионразвития РФ.