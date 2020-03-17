Эмансипация в верхах: главой госкомитета в Башкирии назначили 26-летнюю журналистку

Накануне, 16 марта, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении председателем Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям 26-летней Маргариты Болычевой. Девушка ранее работала первым заместителем председателя данного Госкомитета, а до этого возглавляла АНО Конгресс-бюро Башкортостан «Офис-группа»

Ее предшественник на посту главы госкомитета РБ по внешним связям Руслан Мирсаяпов стал торговым представителем России в Азербайджане.

О Маргарите Болычевой известно, что она окончила магистратуру в МГУ, где изучала глобальные процессы в международной экономике, а ранее в этом же вузе она получила диплом журналиста. В арсенале знаний молодой руководительницы есть также учеба в Высшей школе экономики на направлении управления проектами.

Маргарита имеет опыт работы журналистом, в частности, она руководила корпунктами за пределами России, организовывала пресс-конференции в рамках Олимпийский игр в Сочи, была атташе международного отдела на ХII съезде партии «Единая Россия». В 2019 году работала заместителем генерального директора в фонде «Ялтинского международного экономического форума».

Назначение Маргариты Болычевой было встречено участниками вчерашней оперативки с молчаливым одобрением.