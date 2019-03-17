"Уфа" проиграла дома "Ахмату" с минимальным счетом
Сегодня, 18:05ПолитикаРазиф АбдуллинФото: fcufa.pro
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Единственный гол забил Антон Швец.
Сюжеты: Болеем за наших
Сегодня в матче чемпионата России по футболу "Уфа" проиграла на домашнем стадионе грозненскому "Ахмату" - 0:1.
Первый тайм прошел при территориальном преимуществе "Уфы". Отличный момент хозяева поля имели на седьмой минуте матча, когда Сысуев отдал голевую передачу на Бизяка, но тот не попал по мячу в метре от ворот.
Во втором тайме гости вышли вперед после контратаки, Раванелли навесил в штрафную, Антон Швец пробил в касание и забил победный гол. Третье поражение подряд в этом году, "Уфа" остается на дне турнирной таблицы.
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