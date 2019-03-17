"Уфа" проиграла дома "Ахмату" с минимальным счетом

Сегодня в матче чемпионата России по футболу "Уфа" проиграла на домашнем стадионе грозненскому "Ахмату" - 0:1.

Первый тайм прошел при территориальном преимуществе "Уфы". Отличный момент хозяева поля имели на седьмой минуте матча, когда Сысуев отдал голевую передачу на Бизяка, но тот не попал по мячу в метре от ворот.