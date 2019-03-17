Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
"Уфа" проиграла дома "Ахмату" с минимальным счетом
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a3%d1%84%d0%b0 %d0%90%d1%85%d0%bc%d0%b0%d1%82 %d1%84%d0%ba

"Уфа" проиграла дома "Ахмату" с минимальным счетом

Сегодня, 18:05ПолитикаРазиф АбдуллинФото: fcufa.pro
Читайте
также
В «Альянсе врачей» раскритиковали отчет главы минздрава Башкирии о зарплате медиков
Транспорт в Уфе: Как в миллионном городе организовать движение без пробок
«Без скальпов не возвращайся». В Уфе продолжаются убийства бездомных животных