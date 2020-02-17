Навстречу юбилею: в правительстве Башкирии обещали решить трудные вопросы ветеранов

Сегодня, 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров напомнил подчиненным, что 2020 год объявлен в стране Годом доблести и славы. Мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне уже начались, и первым в их числе стало вручение юбилейных медалей фронтовикам. Такую церемонию в Уфе на прошлой неделе провел сам Радий Хабиров.

- Прошу глав муниципалитетов проводить вручение медалей в торжественной обстановке. Нужно каждый отчет о работе начинать с этой темы, - дал указание глава Башкирии. - И в целом прошу вас обратить пристальное внимание на данный вопрос - с чем мы приходим к Дню Победы, какие нерешенные вопросы есть у ветеранов.