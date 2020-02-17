Госсобрание Башкирии открестилось от законопроекта о льготном жилье для чиновников

Сегодня, 17 февраля, стало пресс-служба Госсобрания-Курултая РБ распространила информацию о том, что депутаты регионального парламента не имеют отношения к скандальному законопроекту о льготных условиях предоставления жилья чиновниками. Речь, в частности, шла о том, что в случае назначения чиновника в другой район или город ему выделялось бы жилье.