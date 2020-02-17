Госсобрание Башкирии открестилось от законопроекта о льготном жилье для чиновников
17 февраля, 15:55ПолитикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Депутаты опровергли информацию, опубликованную в СМИ.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 17 февраля, стало пресс-служба Госсобрания-Курултая РБ распространила информацию о том, что депутаты регионального парламента не имеют отношения к скандальному законопроекту о льготных условиях предоставления жилья чиновниками. Речь, в частности, шла о том, что в случае назначения чиновника в другой район или город ему выделялось бы жилье.
Однако председатель комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Госсобрания РБ Владимир Нагорный, которому приписывалось участие в подготовке законопроекта, опроверг данный факт, заявив, что его комитет подобным документом не занимался и, соответственно, выносить его на рассмотрение народных избранников не будет.
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