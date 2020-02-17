Глава Башкирии пригрозил отбирать у членов правительства мобильники при входе
17 февраля, 13:26ПолитикаТатьяна МайороваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На оперативке в правительстве Радий Хабиров вновь высказал недовольство тем, что подчиненные во время совещания копаются в телефонах.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров вновь отчитал присутствовавших в зале членов правительства за чрезмерное увлечение мобильниками.
- Вот мы обсуждали, чтобы в школах ввели правило отбирать мобильники у детей на входе, а я хочу предложить отбирать телефоны у вас, - заявил Радий Хабиров.
По его словам, ему и первому вице-премьеру правительства РБ Андрею Назарову, которые на совещаниях сидят на небольшом возвышении над остальной аудиторией, отлично видно, как подчиненные копаются в своих мобильниках вместо того, чтобы внимательно следить за ходом оперативки.
Напомним, ранее подобное замечание во время оперативки Радий Хабиров уже делал главе одного из районов республики.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей