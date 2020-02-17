Глава Башкирии пригрозил отбирать у членов правительства мобильники при входе

Сегодня, 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров вновь отчитал присутствовавших в зале членов правительства за чрезмерное увлечение мобильниками.

- Вот мы обсуждали, чтобы в школах ввели правило отбирать мобильники у детей на входе, а я хочу предложить отбирать телефоны у вас, - заявил Радий Хабиров.

По его словам, ему и первому вице-премьеру правительства РБ Андрею Назарову, которые на совещаниях сидят на небольшом возвышении над остальной аудиторией, отлично видно, как подчиненные копаются в своих мобильниках вместо того, чтобы внимательно следить за ходом оперативки.