Еще одна женщина возглавила район Башкирии
Юлию Галковскую представили в качестве врио главы Бирского района республики.
Сегодня, 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о последних кадровых решениях.
Так, 13 февраля в Белорецком районе к исполнению обязанностей главы муниципалитета приступил Андрей Иванюта, который ранее был известен как зампредседателя комитета Госсобрания РБ, а до того был министром спорта и молодежной политики.
- Владислав Миронов перешел на другую работу, мы его поблагодарили за долгий период работы, - пояснил Радий Хабиров.
Затем речь зашла о женщинах.
Во-первых, решением депутатов Кигинского райсовета в должности главы района утверждена Зухра Гордиенко, ставшая первой женщиной, занявшей такой пост в Башкирии.
Во-вторых, временно исполнять должность главы Бирского района назначена Юлия Галковская, ранее занимавшая пост первого заместителя главы муниципалитета.
По словам Радия Хабирова, прежний глава Бирского района Василий Петров был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.