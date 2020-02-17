Еще одна женщина возглавила район Башкирии

Сегодня, 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о последних кадровых решениях.

Так, 13 февраля в Белорецком районе к исполнению обязанностей главы муниципалитета приступил Андрей Иванюта, который ранее был известен как зампредседателя комитета Госсобрания РБ, а до того был министром спорта и молодежной политики.

- Владислав Миронов перешел на другую работу, мы его поблагодарили за долгий период работы, - пояснил Радий Хабиров.

Затем речь зашла о женщинах.

Во-первых, решением депутатов Кигинского райсовета в должности главы района утверждена Зухра Гордиенко, ставшая первой женщиной, занявшей такой пост в Башкирии.

Во-вторых, временно исполнять должность главы Бирского района назначена Юлия Галковская, ранее занимавшая пост первого заместителя главы муниципалитета.