«Чиновнический туризм завершить!»: глава Башкирии устроил разнос подчиненным

- Я просил предоставлять мне полную и ясную информацию по поводу того, когда наши чиновники выезжают за границу и принимают участие в каких-то мероприятиях, я хочу знать, что они там делали и, соответственно, что оттуда привезли. Я чиновнический туризм просил завершить! – заявил Радий Хабиров. - Ритуальные поездки тоже не нужны везде, куда вам приглашают Если вдруг я начну ездить по всем тем приглашениям, куда зовут, то вы меня не увидите несколько лет. Пустых поездок нам не нужно, тем более они за бюджет идут. Сейчас вообще все запрещу!