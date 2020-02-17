«Чиновнический туризм завершить!»: глава Башкирии устроил разнос подчиненным
Радий Хабиров не доволен бесполезной тратой бюджетных средств на безрезультатные поездки.
Сегодня. 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров в довольно категоричной форме заявил, что не собирается больше терпеть «чиновничий туризм» за государственный счет.
- Я просил предоставлять мне полную и ясную информацию по поводу того, когда наши чиновники выезжают за границу и принимают участие в каких-то мероприятиях, я хочу знать, что они там делали и, соответственно, что оттуда привезли. Я чиновнический туризм просил завершить! – заявил Радий Хабиров. - Ритуальные поездки тоже не нужны везде, куда вам приглашают Если вдруг я начну ездить по всем тем приглашениям, куда зовут, то вы меня не увидите несколько лет. Пустых поездок нам не нужно, тем более они за бюджет идут. Сейчас вообще все запрещу!
Поводом для недовольства стали планы руководителя Гокомитета по внешнеэкономическим связям побывать на строительном форуме, о котором рассказал на совещании Андрей Назаров.
- Поездка должна быть отраслевая. Раз строительный форум, пусть едут строители, - резюмировал Радий Хабиров. – От Госкомитета по внешним связям требуется только сопровождение – переводчики, визы и т.д. Не увлекайтесь этим, — подчеркнул Радий Хабиров. — Если я сейчас опубликую кто и куда ездил, вот тогда вам несладко будет.