В Уфе прошел объединенный митинг обманутых дольщиков

На митинг пришло в два раза больше участников, чем ожидали организаторы.

Сегодня, 17 февраля, в полдень, на площади перед ДК «Химик» начался объединенный митинг обманутых дольщиков. Такие митинги сегодня проходят по всей России.

В нем принимают участие обманутые дольщики практически из всех объектов незавершенного строительства не только из Уфы, но и из Стерлитамака и других городов Башкирии.

Как отметили организаторы митинга, первоначально ожидалось участие в мероприятии представителей порядка 10 проблемных объектов, но на деле их оказалось почти вдвое больше. И люди продолжают приезжать и становиться в строй протестующих собратьев по несчастью с самодельными плакатами. Насчитывается уже около 800 участников митинга.

На импровизированную трибуну один за другим выходят дольщики и делятся своими бедами.

Очень эмоциональным стало выступление дольщицы из 11-го квартала Жилого комплекса «Миловский парк».

- Сейчас кругом сообщают, что у нас в «Миловском парке» начались строительные работы. Но это не соответствует действительности. Достраивают только те дома, где осталось провести внутренние и отделочные работы, - сообщила она. – В 4-мм и 11-м квартале никаких изменений нет, а ведь мы покупали квартиры по программе «Жилье для российской семьи»! Мы очень хотели попасть на прием к Рустэму Хамитову, но он нас не принимает. Наш жилой комплекс может уже войти в Книгу рекордов Гиннесса по размерам клановости, сколько родственников разных чиновников обогатились за наш счет! Мы сняли видеофильм на эту тему.

- Я тут увидела плакат «В нашем доме не родились 500 детей», в наших домах тоже не родились 200 или даже больше детей, потому что молодые семьи не решаются заводить детей, не имея жилья, - с горечью произнесла с трибуны представительница Стерлитамакского ЖК «ЕТЗК».

Организаторы митинга провели перекличку, чтобы определить, кто ждет своих квартир один и более лет. Рекордной оказалась цифра – 10 лет.

Простым людям не очень понравилось, когда на трибуну стали выходить представители политических партий и попытались агитировать в свою пользу. Вышедший для выступления дольщик дал таким агитаторам гневную отповедь, предложив заняться конкретными делами, а не словесными обещаниями.

При этом ни одного чиновника на митинге, как выяснили участники, не оказалось. По крайней мере, выявить их не удалось.

- Мы приготовили 900 подписных листов, и они уже кончились. На наш митинг пришло гораздо больше людей, - сообщила одна из организаторов митинга. В резолюции митинга его участники просят правительство внести изменения в законодательство, которые помогут решить проблему обманутых дольщиков.

Митинг продлился полтора часа до 14.00. В паре сотен метров от него были заметны полицейские фургоны, но стражи порядка не стали вмешиваться в происходящее, а больше фотографировали участников митинга.