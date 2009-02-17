Валентин Александров: «Получать субсидии по оплате услуг ЖКХ может каждый пятый»

Однако, как уверен г-н Александров, претендовать на субсидии по оплате «коммуналки», по предварительным подсчетам госкомитета, могут как минимум 20 процентов населения.

- К сожалению, мало кто интересуется этим, а ведь можно на законных основаниях пользоваться поддержкой государства, - развел руками глава комитета.

Вадентин Александров посоветовал проконсультироваться в местном центре жилищных субсидий. Дотация полагается, если сумма оплаты жилищно-коммунальных услуг превышает 22 процента от семейного бюджета. Но в каждом случае денежная помощь рассчитывается индивидуально.

По мнению специалистов, в дальнейшем число претендующих на субсидию увеличится, так как стоимость «коммуналки» будет увеличиваться из-за постепенной отмены «перекрестного субсидирования».

Председатель Госкомитета напомнил, что к 1 января 2011 года предприятия перестанут нести дополнительную нагрузку по оплате услуг на тепло, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора, а население начнет рассчитываться за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. Например, если тепловая энергия от ОАО «Башкирэнерго» для жителей республики стоит 412 рублей за Гкал при ее себестоимости в 502 рубля, то предприятия платят за нее 586 рублей.

- В 2011 году тарифы для населения и юридических лиц станут едиными, - пояснил Валентин Александров.

Между тем, подчеркнул он, стоимость коммунальных услуг может изменяться не чаще раза в год.

- Немаловажно также, чтобы тарифы января 2009-го не отличались от прошлогодних декабрьских более чем на 26 процентов (за исключением тарифов на содержание жилья и капитальный ремонт), - добавил чиновник. - Те параметры, которые были определены в начале года, меняться уже не станут. А учитывая наступивший кризис, вполне возможно, будет понижение.

Действующие в Башкирии тарифы председатель Госкомитета считает щадящими.

- По совокупной стоимости услуг ЖКХ на один квадратный метр мы стабильно занимаем третье или четвертое место снизу. То есть, наши тарифы чуть ли не самые низкие. Если брать сравнимые регионы, то, например, в соседнем Татарстане эта цифра составляет около 50 рублей. У нас же, для сравнения, 43,60, - уточнил Валентин Александров.