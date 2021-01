В аэропорту Внуково, куда должен прилететь Навальный, начались задержания

Задержаны сторонники политика и журналист

В московском аэропорту Внуково, где через час должен приземлиться Алексей Навальный, начались задержания. По данным корреспондентов «МБХ медиа», были задержаны Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов и Константин Котов. Photo: Новая газета О задержании своего фотокорреспондента Влада Докошкина заявили в «Новой газете». В сообщении редакции говорится о том, что «полицейские забрали у него документы, спросили, где у него регистрация, и повели в автозак». Напомним, Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву, где лечился в немецкой клинике «Шарите» после отравления веществом из группы «Новичок».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter