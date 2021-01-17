Урал Байбулатов объявил о создании нового политического движения

Урал Байбулатов объявил о создании нового политического движения

Вчера, 12:25ПолитикаТимур Алмаев
Движение «Республика» планирует содействовать развитию гражданского общества

Экс-председатель Координационного совета по вопросам защиты шихана Куштау Урал Байбулатов заявил о создании нового политического движения «Республика».

Основной целью «Республики» будет являться «гармоничное развитие каждого жителя Республики». Также называются и ряд других задач, стоящих перед участниками движения. Планируется, что движение выступит площадкой временного объединения независимых политиков и общественников; займется повышением уровня политической грамотности населения; будет участвовать в избирательных кампаниях 2021–2023 гг.; займется деполитизацией образовательной системы, а также исполнительной власти и местного самоуправления. Кроме того, движение собирается совершить «пересборку» политической и социально-экономической систем Башкирии путем развития местного самоуправления (в первую очередь называется «выборность глав»).

Участники движения «Республика» будут выступать за отставку действующего главы региона. При этом заявляется о том, что движение является не «провластным и не против власти».

Также в сообщении движения говорится о создании и последующем упразднении медиаресурсов «какой-либо крупной цели».

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