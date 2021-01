Самолет с Алексеем Навальным совершил посадку в аэропорту Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании «Победа» заявили о трех рейсах, отправленных на запасные аэродромы. Причина неизвестна.

Самолет авиакомпании «Победа» с Алексеем Навальным на борту совершил посадку в международном аэропорту Шереметьево. Базовым аэропортом авиакомпании является аэропорт Внуково, в котором лайнер должен был совершить посадку, однако незадолго до нее аэропорт был закрыт для приема самолетов. В пресс-службе авиакомпании заявили о трех рейсах, ушедших на запасные аэропорты. Причины закрытия Внуково пока неизвестны. В ожидании политика во Внуково собрались как его сторонники, так и отряды полиции, ОМОН и Росгвардии. В здании аэровокзала и за его пределами прошли задержания активистов и представителей средств массовой информации. Среди задержанных были Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов и Константин Котов, журналисты Новой Газеты, телеканала «Дождь» и другие.

