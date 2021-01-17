Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево

Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево

Вчера, 23:09ПолитикаТимур Алмаев
Его задержали на паспортном контроле

Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля. Об этом сообщили журналисты, летевшие с политиком одним рейсом и находящиеся вместе с ним на паспортном контроле. Информацию также подтвердило Управление федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

— В аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, — говорится в сообщении ведомства.

Меру пресечения Алексею Навальному определит суд. До решения суда политик будет находиться под стражей.

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