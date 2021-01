Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву

В аэропорту Внуково собираются как сторонники политика, так и наряды полиции

Как и планировал, Алексей Навальный вылетел из Берлина в Россию. Его самолет должен приземлиться в аэропорту Внуково в 19.30 по московскому времени. В аэропорт прибывают как сторонники политика, так и представители силовых структур. В интернете публикуется большое количество фотографий и видеозаписей с изображением автозаков, следующих или уже прибывших на территорию аэропорта. Алексей Навальный возвращается на фоне заявления ФСИН о том, что она намерена предпринять все меры для задержания политика, так как он «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока». При этом в ведомстве отметили, что учли факт лечения политика в немецкой клинике «Шарите». Напомним, Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», после чего по просьбе семьи был госпитализирован в немецкую клинику «Шарите». Позднее он обвинил российские спецслужбы в своем отравлении. На ежегодной пресс-конференции слова Навального опроверг президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос журналистов, Путин сказал, что «если бы хотели, они бы довели дело до конца».

