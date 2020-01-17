Власти Башкирии обещают: победить смерть, всем спорт и духовность, детям детские сады

На портале республиканской правовой информации вчера, 16 января, было опубликовано распоряжение, подписанное накануне. Это документ, в котором изложена новая редакция перечня показателей, по которым будет оцениваться эффективность местных властей в Башкирии, то есть, руководителей городов и районов. Также в распоряжении представлены плановые значения этих показателей на 2019, 2020 и 2021 годы.

Документ достаточно массивный, на 55 листах, но очень любопытный, особенно некоторые цифры. Мы их приведем здесь.

Итак, в 2019 году продолжительность жизни среднего жителя Башкирии ожидалась на уровне 72,83 года. В 2020-м и 2021-м, соответственно, мы будем доживать до 73,66 и 74,49 года соответственно. Смертность трудоспособного населения на 100 тысяч человек снизится с 539 человек в 2019 году до 538 и 537 человек соответственно в последующие два года, начиная с текущего только наступившего.

Залогом долголетия, как известно, являются ЗОЖ и спорт. В нашем случае, конечно же, тоже. И эти цифры очень интересны, удивительны и вообще. Смотрите сами. Показатель звучит так: «Доля населения Башкирии, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения от 3 до 79 лет». Как вы думаете, какова доля всех жителей Башкирии, кто систематически делает утреннюю зарядку или посещает спортзалы?

Власти думают, что очень много: в 2019 году таковых 43%, в 2020 и 2021 годах их будет 46% и 49%. То есть, по мнению республиканских властей, каждый второй житель республики или уже или в этом году (новая жизнь с нового года) точно будет заниматься спортом. Вы тоже так считаете? Каждый второй? Прямо не Башкирия, а Спарта получается. Напомним, что "Левада-Центр" проводил опрос городского и сельского населения в 2012 и 2015 годах. Согласно результатам, 80% людей никогда не посещали фитнес-центры.

Фото: npa.bashkortostan.ru

Далее еще интереснее. Власти считают, что в 2019-м и в последующие два года среди детей и молодежи тех, кто систематически в спорте, будет, соответственно, 78,2%, 82,2% и 86,2%. Тут, конечно, можно допустить, что в расчет брались уроки физкультуры. Но тогда, во-первых, показатель должен быть равен почти 100%. А во-вторых, эта доля должна быть примерно постоянной и не меняться так значительно из года в год.

Вы знали, что каждый пятый инвалид в Башкирии систематически занимается спортом? А республиканское руководство знает и сообщает тем, кто не знал: доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общей численности этой категории граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в Башкирии в указанные годы равна, соответственно, 18%, 23,1% и 23,2%. Кого здесь учли – непонятно. Вы давно видели человека с ограниченными возможностями здоровья, особенно, где-нибудь на селе, кто систематически занимается спортом? Каждый пятый – будьте внимательны.

Фото: npa.bashkortostan.ru

К вещам духовным. Власти уверены, что значительная доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет придерживаются духовно-нравственных ценностей и принимают участие в добровольческой деятельности – 28,1%, 31,1% и 33,1% соответственно в три года. Каждый третий молодой человек в Башкирии.

Во-первых, тут неясно, что такое вообще «духовно-нравственные ценности». Во-вторых, идеология АУЕ, очень модная среди молодежи рабочих кварталов, считается? Чисто формально это ведь тоже определенная духовно-нравственная ценность. АУЕ мы вспомнили не ради красного словца: о наличии этой проблемы, которую «надо выжигать», говорили на встрече СПЧ с главой республики в конце минувшего года.

Вернемся к смертности, куда деваться, все там будем. Люди гибнут не только за металл, но и под металлом – в результате ДТП. Число погибших на 100 тысяч человек в 2019 году составляет согласно официальным данным 11,2 человека, в 2020 году этот показатель снизится до 11,1 человека, а в 2021 году стоит прочерк. Видимо, через два года в ДТП погибать люди перестанут.

Любопытные цифры в разделе про образование. Власти Башкирии планируют в этом и следующем году на 100% обеспечить дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Другими словами, на все сто обеспечить детей и семьи местами в яслях и детских садах.

Задача это, надо сказать, нелегкая. Ведь по состоянию на конец 2019 года только в одной Уфе согласно официальному признанию администрации города не хватает минимум 38 детских садов. Наверное, успеют достроить или найдут денег на компенсацию затрат родителей на частные недешевые детские сады. Ну а что, миллиарды и триллионы же обещают найти на стимулирование рождаемости.