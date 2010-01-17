Телерепортеры оставили «СНОС» с носом
В 10 миллионов рублей оценили на «СНОСе» репутационный вред, нанесенный предприятию журналистами службы новостей «Ватан» канала БСТ. Юристы «Салаватнефтеоргсинтеза» отправились в Арбитражный суд РБ, чтобы взыскать с телерепортеров ущерб от трансляции разоблачительных материалов о работе нефтехимического гиганта, но остались с носом. АС РБ отказал заводу в иске, решив, что телерепортеры, согласно российской Конституции, имеют право высказывать в эфире свое мнение и суждение.
Напомним, в июльском выпуске «Ватана» телеобозреватель Руслан Батыргареев рассказал о сотруднике охраны «СНОСа» которого несколько раз увольняли, но суд восстанавливал работника в той же должности. На момент выхода сюжета в эфир вохровец был уволен в очередной раз. Тележурналист также сообщил, что, несмотря на предписания инспекции по труду, рабочим не дают дополнительных отпусков за вредность, зарплаты остаются низкими, а отраслевые тарифные соглашения не исполняются. В сюжете также упомянули скандально известный «бонусный» приказ о выплате многомиллионных премий на заводе, ксерокопия которого гуляет в Интернете. На «СНОСе» посчитали сюжет оскорбительным, и в исковом заявлении потребовали опровергнуть всю выданную в эфир информацию. В том числе и момент, где телерепортер пытается связаться с руководством завода, но секретарша уверяет, что никого из топ-менеджеров нет на месте. Порочащие сведения на предприятии оценили в 10 миллионов рублей.
Интересно, что в «Ватане», получив иск на многомиллионную сумму, поначалу решили пойти на мировое соглашение с нефтехимиками, предложив высказать свою точку зрения в той же программе руководству завода. Но амбициозным менеджерам «СНОСа» такой уступки показалось мало, и они захотели занять всю программу «Ватан» и получить еще три часа дополнительного времени в качестве телефильмов о предприятии.
- Условия такого мирового соглашения показались нам неприемлемыми, - рассказал «МКС» заместитель директора канала Галим Якупов. – И мы решили бороться в суде.
Фемида встала на сторону тележурналистов, решив, что, обнародовав сведения, так возмутившие «СНОС», репортеры высказали свое мнение о нарушении трудового законодательства на заводе и отказали в иске нефтехимическому гиганту.
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