Телерепортеры оставили «СНОС» с носом

Напомним, в июльском выпуске «Ватана» телеобозреватель Руслан Батыргареев рассказал о сотруднике охраны «СНОСа» которого несколько раз увольняли, но суд восстанавливал работника в той же должности. На момент выхода сюжета в эфир вохровец был уволен в очередной раз. Тележурналист также сообщил, что, несмотря на предписания инспекции по труду, рабочим не дают дополнительных отпусков за вредность, зарплаты остаются низкими, а отраслевые тарифные соглашения не исполняются. В сюжете также упомянули скандально известный «бонусный» приказ о выплате многомиллионных премий на заводе, ксерокопия которого гуляет в Интернете. На «СНОСе» посчитали сюжет оскорбительным, и в исковом заявлении потребовали опровергнуть всю выданную в эфир информацию. В том числе и момент, где телерепортер пытается связаться с руководством завода, но секретарша уверяет, что никого из топ-менеджеров нет на месте. Порочащие сведения на предприятии оценили в 10 миллионов рублей.