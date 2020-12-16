Депутат Госдумы из Башкирии предложил вшивать GPS-маячки в ранцы школьникам

По словам депутата, инициатива может быть реализована в рамках создания единой базы информации, которая поможет идентифицировать тела в моргах и больницах, а также определить местоположение пропавших без вести. Помимо этого, в Госдуме ко второму чтению готовят законопроект, благодаря которому сотрудники полиции смогут оперативно использовать геолокацию телефонов для поисков людей.