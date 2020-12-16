Депутат Госдумы из Башкирии предложил вшивать GPS-маячки в ранцы школьникам

Депутат Госдумы из Башкирии предложил вшивать GPS-маячки в ранцы школьникам

Вчера, 13:42ПолитикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Депутат комитета Госдумы по бюджету и налогам и основатель Поискового движения России в Башкирии Ильдар Бикбаев предложил вшивать маячки в портфели школьникам. Об этой инициативе он сообщил «Парламентской газете».

По словам депутата, инициатива может быть реализована в рамках создания единой базы информации, которая поможет идентифицировать тела в моргах и больницах, а также определить местоположение пропавших без вести. Помимо этого, в Госдуме ко второму чтению готовят законопроект, благодаря которому сотрудники полиции смогут оперативно использовать геолокацию телефонов для поисков людей.

Ильдар Бикбаев считает, что детям в сумки и ранцы необходимо внедрять GPS-маячки, так как ребенок может потерять, забыть дома или отдать кому-то свой мобильный телефон. Практика с маячками уже внедрена частично в Екатеринбурге.

— Законодателям ещё предстоит поработать в этом направлении, — отметил Бикбаев.

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