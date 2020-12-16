Адвокат из Уфы обратился Путину с просьбой разобраться в деле Адвокатской палаты

По словам юриста, республика стала лидеров по количеству оправдательных приговоров в отношении чиновников.
— Дела направляются в суд, но картина преступлений, как я полагаю, намеренно искажается. Обвинения предъявляются по мягким статьям и только одному лицу. Тогда как нужны были обвинения в групповых хищениях. В суде неожиданно выясняется, что фигурант формально не принимал преступное решение, а значит – неминуемо оправдание, — заявляет Войцех.
Также он привел в пример аналогичные дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и бывшего аудитора Счетной палаты Михаиля Меня, где чиновникам были предъявлены обвинения в групповых хищениях.
По словам юриста, на сегодняшний день также следует обратить внимание на расследование уголовного дела, касаемого Адвокатской палаты РБ. Напомним, ранее региональная прокуратура возобновила расследование по основному эпизоду.
— Владимир Владимирович, от имени общественности убедительно прошу вас обратить внимание руководителя СК и генпрокурора на творящееся в Башкирии и направить десанты для выяснения всех обстоятельств, — подытожил он.