Адвокат из Уфы обратился Путину с просьбой разобраться в деле Адвокатской палаты

Адвокат из Уфы обратился Путину с просьбой разобраться в деле Адвокатской палаты

Вчера, 12:41ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Facebook
Уфимский юрист Александр Войцех записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на судебные процессы в Башкирии. Запись была опубликована на личной странице адвоката в соцсетях.

По словам юриста, республика стала лидеров по количеству оправдательных приговоров в отношении чиновников.

— Дела направляются в суд, но картина преступлений, как я полагаю, намеренно искажается. Обвинения предъявляются по мягким статьям и только одному лицу. Тогда как нужны были обвинения в групповых хищениях. В суде неожиданно выясняется, что фигурант формально не принимал преступное решение, а значит – неминуемо оправдание, — заявляет Войцех.

Также он привел в пример аналогичные дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и бывшего аудитора Счетной палаты Михаиля Меня, где чиновникам были предъявлены обвинения в групповых хищениях.

По словам юриста, на сегодняшний день также следует обратить внимание на расследование уголовного дела, касаемого Адвокатской палаты РБ. Напомним, ранее региональная прокуратура возобновила расследование по основному эпизоду.

— Владимир Владимирович, от имени общественности убедительно прошу вас обратить внимание руководителя СК и генпрокурора на творящееся в Башкирии и направить десанты для выяснения всех обстоятельств, — подытожил он.

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