Адвокат из Уфы обратился Путину с просьбой разобраться в деле Адвокатской палаты

— Дела направляются в суд, но картина преступлений, как я полагаю, намеренно искажается. Обвинения предъявляются по мягким статьям и только одному лицу. Тогда как нужны были обвинения в групповых хищениях. В суде неожиданно выясняется, что фигурант формально не принимал преступное решение, а значит – неминуемо оправдание, — заявляет Войцех.