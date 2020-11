Заместителем председателя Уральского Сбербанка назначен Марат Мансуров

Марат Мазитович имеет два высших образования - инженерное и экономическое. В банковской системе работает более 20 лет, в том числе 7 лет - в Сбербанке.

В должность заместителя председателя Уральского Сбербанка вступил Марат Мансуров, ранее возглавлявший Башкирское отделение банка. На новом посту в качестве куратора блока «Розничный бизнес и сеть продаж» он будет отвечать за взаимодействие Сбера с частными клиентами на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО-Югры, ЯНАО и Республики Башкортостан. Марат Мазитович имеет два высших образования - инженерное и экономическое. В банковской системе работает более 20 лет, в том числе 7 лет - в Сбербанке. В 2013 году Марат Мансуров был назначен заместителем управляющего Башкирским отделением Сбербанка, с 2015 года руководил подразделением банка в республике. Награжден почетной грамотой Сбербанка. В 2020 году получил звание «Заслуженный экономист Республики Башкортостан». Женат, воспитывает двоих сыновей. «Поздравляю Марата с назначением. Он проявил себя как настоящий лидер в роли управляющего нашим отделением на территории Башкортостана. Уверен, что на новой позиции он тоже будет успешен. Желаю удачи!», - поздравил Мансурова с назначением Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка. Марат Мансуров, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: «Филиальная сеть Уральского Сбера включает более 1600 подразделений, расположенных на огромной территории. Наша задача – обеспечить в каждой из этих точек лучший сервис и вместе с коллегами из технологических служб организовать «бесшовное» и комфортное для клиента взаимодействие с банком в разных каналах - и физических, и цифровых». Исполнять обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка будет Азамат Салихов, который в качестве заместителя руководителя курирует работу банка с частными клиентами в республике.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter