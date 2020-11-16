Заместителем председателя Уральского Сбербанка назначен Марат Мансуров

Марат Мазитович имеет два высших образования - инженерное и экономическое. В банковской системе работает более 20 лет, в том числе 7 лет - в Сбербанке. В 2013 году Марат Мансуров был назначен заместителем управляющего Башкирским отделением Сбербанка, с 2015 года руководил подразделением банка в республике. Награжден почетной грамотой Сбербанка. В 2020 году получил звание «Заслуженный экономист Республики Башкортостан». Женат, воспитывает двоих сыновей.