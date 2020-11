Власти Башкирии обсудили проведение Нового года в период пандемии коронавируса

До конца этой недели правительство Башкирии решит, как республика будет праздновать Новый год в условиях распространения коронавируса. Данный вопрос обсудили на сегодняшнем оперативном совещании.

Новый год — это в целом большое событие, а в контексте коронавирусной инфекции оно само по себе таит и определенные угрозы. Надо понять, какие меры регулирования мы будем принимать, если будем. Как будем соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, что предложим людям и как это все проведем, сказал глава Башкирии Радий Хабиров. Как пройдет Новый год в республике станет известно уже на этой неделе. Напомним, в Москве из-за эпидобстановке решили не проводить фестиваль «Путешествие в Рождество»и традиционные новогодние ёлки. Ранее, по указу главы Башкирии, были отменены корпоративы и банкеты в ресторанах. Как ранее рассказали в пресс-службе администрации Уфы, строительство ледовых городсков находится в планах.

