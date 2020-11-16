Власти Башкирии обсудили проведение Нового года в период пандемии коронавируса

Новый год — это в целом большое событие, а в контексте коронавирусной инфекции оно само по себе таит и определенные угрозы. Надо понять, какие меры регулирования мы будем принимать, если будем. Как будем соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, что предложим людям и как это все проведем, сказал глава Башкирии Радий Хабиров.