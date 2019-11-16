Умер «гриппозный политик», обещавший засудить главу Башкирии

Сегодня, 16 ноября, в Telegram каналах и СМИ распространилась информация о том, что скончался 41-летний политик Никита Исаев. В частности, издание «КоммерсантЪ» сообщает, что политик умер в поезде по дороге в Москву из Тамбова.

Ему стало плохо, однако, прибывшие врачи не смогли ему помочь. Предварительно известно, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

С 2017 года Никита Исаев возглавлял общественно-политическое движение «Новая Россия». В Башкирии он стал известен после визита в Сибай в марте этого года, куда он приехал, чтобы узнать, что там происходит.