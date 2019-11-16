Спикер Курултая Башкирии вошел в медиа-пятерку коллег среди парламентариев России
Главный парламентарий республики улучшил позицию в рейтинге.
«Медиалогия» составила традиционный рейтинг присутствия официальных лиц в медиа. На этот раз это руководители региональных парламентов.
Спикер Государственного собрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев занял 5 место в этом рейтинге в октябре текущего года, улучшив по сравнению с предыдущим месяцем свое положение на +1 позицию.
Константин Толкачев традиционно активно представлен в медиа, в том числе, в СМИ, в частности, комментируя общественно-значимые явления. В октябре спикер упоминался в связи с тем, что он оставил пост руководителя регионального отделения «Единой России» в Башкирии, который занял глава республики Радий Хабиров.
Первые три места в рейтинге занимают главы законодательных органов Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, Краснодарского края Юрий Бурлачко и Воронежской области Владимир Нетесов.
Глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин в медиа-рейтинге на 13 месте. Последнюю 85 позицию занимает глава законодательного органа Чукотского автономного округа Александр Маслов.