Мединский не прав: Министр Культуры Башкирии ответила на критику шефа

Точнее, методы ее формирования, подсчета. Амина Шафикова сказала, что раньше районы и города отчитывались о посещаемости культурных мероприятий, не разделяя их на платные и бесплатные.

А после 2018 года порядок отчетности поменяли, а способ формирования статистики остался прежний. В этом, по мнению г-жи Шафиковой, кроется ошибка, которой снабдили министра культуры России Владимир Мединского. Об этом сообщает портал «Реальное время».

Напомним, что Мединский назвал Башкирию отстающей ввиду того, что в республике, по его данным, низкая посещаемость культурных мероприятий – ниже 15%. Также стало известно о том, что федералы одобрили только 1 из 18 заявок на финансирование из федерального бюджета.