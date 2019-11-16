Мединский не прав: Министр Культуры Башкирии ответила на критику шефа
По мнению чиновницы, во всем виновата статистика.
Точнее, методы ее формирования, подсчета. Амина Шафикова сказала, что раньше районы и города отчитывались о посещаемости культурных мероприятий, не разделяя их на платные и бесплатные.
А после 2018 года порядок отчетности поменяли, а способ формирования статистики остался прежний. В этом, по мнению г-жи Шафиковой, кроется ошибка, которой снабдили министра культуры России Владимир Мединского. Об этом сообщает портал «Реальное время».
Напомним, что Мединский назвал Башкирию отстающей ввиду того, что в республике, по его данным, низкая посещаемость культурных мероприятий – ниже 15%. Также стало известно о том, что федералы одобрили только 1 из 18 заявок на финансирование из федерального бюджета.
По мнению Амины Шафиковой, действительные данные совершенно другие, нежели предоставили федеральному министру: Башкирия, по ее мнению, по этому показателю находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.