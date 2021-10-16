В Башкирии готовы потратить более 20 млн рублей на авиаперелеты чиновников

На днях на портале госзакупок была опубликована информация о проведении аукциона на организацию авиаперелетов для официальных лиц и делегаций из Башкирии. Торги объявило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Речь идет о самолете, имеющем не менее пяти пассажирских мест и двух двигателей, снабженном навигационным оборудованием для дневного пилотирования, радиовысотомером с сигнализатором опасной высоты, а также системами предупреждения столкновения самолётов в воздухе и кондиционирования. Полеты будут выполняться дальностью не менее 2,2 тысячи километров и продолжительностью не менее пяти часов. Самолет также должен развивать крейсерскую скорость не менее 500 км/час. Предметом торга является организация авиаперелетов из аэропорта Уфы в другие регионы страны и за рубеж. Контракт будет действовать с момента его заключения до конца декабря. Подрядчик будет получать сообщения о каждом новом перелете не позднее четырех дней до него. В соответствии с техзаданием необходимо будет организовать авиаперевозки на самолете для пассажиров и багажа с борпроводниками, достойное обслуживание в VIP-залах, залах официальных лиц и делегаций, а также качественное питание на борту. Как следует из конкурсной документации, стартовая цена лота составляет 20,4 млн рублей. Уточняется также, что расчеты основаны на стоимости одного летного часа, которая равняется 551,7 тысячи рублей. Источником оплаты контракты должен быть бюджет республики. Ранее, в июле, аналогичные торги проводились со стартовой ценой 11,8 млн рублей. Тогда конкурс выиграла авиакомпания «Ютэйр».

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