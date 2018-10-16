В Уфе волонтера штаба Навального оштрафовали на 75 тысяч рублей

За участие в митинге 9 сентября волонтер штаба Алексея Навального в Уфе оштрафована на 75 тысяч рублей. Об этом Ольга Комлева заявила на свой странице в социальной сети.

- Тут стоит отметить, что минимальный штраф по статье, которой мне вменяли - 150 тысяч рублей. Но судья назначила штраф меньше минималки. До этого судьи в Башкирии так не делали,- пишет активистка.

До этого Ольга Комлева была оштрафована на сумму в 15 тысяч рублей.