В Уфе волонтера штаба Навального оштрафовали на 75 тысяч рублей
Сегодня, 16:06ПолитикаРустэм Башкирцев
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Ранее Ольга Комлева уже была оштрафована на 15 тысяч рублей.
За участие в митинге 9 сентября волонтер штаба Алексея Навального в Уфе оштрафована на 75 тысяч рублей. Об этом Ольга Комлева заявила на свой странице в социальной сети.
- Тут стоит отметить, что минимальный штраф по статье, которой мне вменяли - 150 тысяч рублей. Но судья назначила штраф меньше минималки. До этого судьи в Башкирии так не делали,- пишет активистка.
До этого Ольга Комлева была оштрафована на сумму в 15 тысяч рублей.
Дело рассматривалось в Кировском районном суде. Решение суда Комлева намерена обжаловать в вышестоящем суде.
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