В Башкирию пришел антикризисный управляющий: Политологи о первых шагах Радия Хабирова
Эксперты также считают, что рост экономики региона возможен в условиях наведения порядка.
Разнос, устроенный вчера, 15 октября, врио главы Башкирии Радием Хабировым членам республиканского правительства, наверное, еще долго будет громким эхом вспоминаться в коридорах региональной власти: такого давно не было, если вообще не никогда. Результатом в тот же день, напомним, стала отставка министра здравоохранения, назначение на эту должность нового лица.
Политологи считают, что это не какая-то разовая «психическая атака», а четко заданный вектор в сторону нужного направления работы республиканских управленцев, прежде всего, чиновников. Еще в день своего официального представления, 13 октября, г-н Хабиров заявил о главных принципах своей работы: открытость, законность, эффективность и что следование этим принципам он будет требовать и от подчиненных. Как раз об аспекте эффективности говорят некоторые политологи, оценивая первые дни работы Радия Хаьирова на посту врио главы региона. Издание «Регнум» собрало некоторые мнения политологов.
Дмитрий Казанцев считает, что в Башкирию не столько политик с соответствующим опытом, сколько антикризисный менеджер.
- Он стремится получить максимальный результат от доставшейся «по наследству» команды. Поэтому он обозначил курс на консолидацию всех политических сил региона, отказавшись от традиционного противопоставления «свой-чужой», – приводит издание слова политолога.
Николай Евдокимов считает, что основным направлением работы нового руководства региона может стать решение социальных вопросов.
- То, что Радий Хабиров посетил в первую очередь «Башнефть», это символично: крупнейшее предприятие региона, ключевой налогоплательщик. Однако в СМИ никто не заметил, что также одним из первых пунктов для визита новый руководитель выбрал уфимский интернат престарелых и инвалидов. На мой взгляд, это не менее важно, – сказал изданию политолог.
Дмитрий Михайличенко определил, что, «по-хабировски» является залогом развития региона.
- В условиях жесткой экономии бюджетных ресурсов Радий Хабиров понимает, что качественный рост экономики возможен за счет наведения порядка в управлении и привлечении инвесторов. Поэтому система управления «по-хабировски» определена четко: развитие через наведение порядка, – сказал политолог изданию.
Дмитрий Михайличенко предсказывает в своем высказывании скорую отставку некоторых членов правительства:
- Вопрос об отставке вице-премьера Трухана, на мой взгляд, решен. То же касается нескольких других вице-премьеров: полагаю, что ни Салават Сагитов, ни Евгений Гурьев, ни Марат Магадеев (все трое – вице-премьеры, прим.) не смогут сработаться с новым руководителем республики, – заявил Дмитрий Михайличенко.