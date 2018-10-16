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В Башкирию пришел антикризисный управляющий: Политологи о первых шагах Радия Хабирова
Сюжеты:
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В Башкирию пришел антикризисный управляющий: Политологи о первых шагах Радия Хабирова

Сегодня, 09:53ПолитикаМарат ГареевФото: facebook.com
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