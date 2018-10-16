Путин встретится с президентом Египта
Сегодня, 18:51Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 16 октября вечером вылетит в Сочи, где пройдет его встреча с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Как написала газета «Известия», у глав двух государств будет неформальный ужин в одном из ресторанов города.
Лидеры стран обсудят самые важные темы как региональной, так и международной проблематики, рассказал Песков.
Президент Египта находится в России с трехдневным визитом. В его программу входит встреча с Владимиром Путиным и проведение различных консультаций.
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