Северный флот выполнил стрельбы крылатыми ракетами на учениях в Арктике

Ранее стало известно об учениях Северного флота, в которых участвовали свыше трех тысяч военных и не менее 500 единиц техники. Эти учения состоялись на территории Мурманской области. Экспедиционная арктическая группировка проводила там наступательную спецоперацию, главной целью которой был разгром условного противника в Кольском Заполярье.