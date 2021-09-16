Северный флот выполнил стрельбы крылатыми ракетами на учениях в Арктике

Северный флот выполнил стрельбы крылатыми ракетами на учениях в Арктике

Северный флот выполнил стрельбы крылатыми ракетами на учениях в Арктике

Вчера, 23:32
Политика
Фото: pxhere.com
Северный флот шесть раз выполнил стрельбы крылатыми ракетами наземного и морского базирования на учениях, состоявшихся в Арктике.

Береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» стреляли по морским целям с полуострова Средний, а также с острова Земля Александры. Об этом сообщают корреспонденты информационного издания RT.

Крылатые ракеты «Гранит» запускали в ходе учений члены экипажей атомных ракетных крейсеров «Петр Великий» «Орел». Боевые расчеты эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» отстреливались, в свою очередь, противокорабельными «Москитом» и «Вулканом». Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Ранее стало известно об учениях Северного флота, в которых участвовали свыше трех тысяч военных и не менее 500 единиц техники. Эти учения состоялись на территории Мурманской области. Экспедиционная арктическая группировка проводила там наступательную спецоперацию, главной целью которой был разгром условного противника в Кольском Заполярье.

Кроме того, спецназ Северного флота провел военные учения в Красноярском крае.

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