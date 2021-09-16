«Единая Россия» выступает за ежегодное повышение МРОТ

Поэтому важнейший приоритет партии — это качественные, современные, хорошо оплачиваемые рабочие места, развитие экономики в интересах всего общества. «Единая Россия» считает важным создание условий, при которых каждый трудоспособный человек во всех регионах страны мог бы найти применение своим знаниям, талантам, способностям. Хорошая работа — это возможность для человека обеспечивать достойную жизнь для своей семьи и детей. Это уверенность в завтрашнем дне. При этом в случае временной потери рабочего места человек должен получить эффективную поддержку государства, содействие в трудоустройстве и дальнейшем профессиональном развитии. Для этого партия «Единая Россия», ее депутаты в Государственной Думе, региональных законодательных собраниях, в органах исполнительной власти всех уровней будут решать конкретные задачи.