В Башкирии дружинники получат право на бесплатных адвокатов

«Обратиться за поддержкой дружинники смогут по любым вопросам, а не только по тем, которые связаны с их деятельностью по обеспечению общественного порядка», – прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев.

Он отметил, что законопроект затронет интересы «достаточно большой категории граждан», так как в республике насчитывается 486 народных дружин, в составе которых почти девять тысяч дружинников.