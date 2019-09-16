В Башкирии дружинники получат право на бесплатных адвокатов

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В Государственном Собрании – Курултае Башкирии планируют на ближайшем пленарном заседании рассмотреть возможность оказания народным дружинникам бесплатной юридической помощи.
«Обратиться за поддержкой дружинники смогут по любым вопросам, а не только по тем, которые связаны с их деятельностью по обеспечению общественного порядка», – прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев.
Он отметил, что законопроект затронет интересы «достаточно большой категории граждан», так как в республике насчитывается 486 народных дружин, в составе которых почти девять тысяч дружинников.
«Федеральное законодательство позволяет устанавливать для них различные льготы и компенсации. Мы считаем справедливым, чтобы дружинники имели в том числе возможность бесплатно получать юридическую помощь в различных жизненных ситуациях», – выразил свое мнение парламентарий.
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