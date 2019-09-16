Трамп: США не нужна ближневосточная нефть

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Американский президент Трамп написал в твиттер-аккаунте, что США не нужна нефть из регионов Ближнего Востока.
Тем не менее он добавил, что будут поддерживать союзников, пишет RТ.
По словам Трампа, США серьезно продвинулись в вопросах производства и эскорта энергоресурсов, поэтому страна не нуждается в нефти с Ближнего Востока.
Однако президент пообещал помочь Саудовской Аравии, нефтеперерабатывающие заводы которой были атакованы несколько дней назад беспилотниками.
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