В Уфе «побелела» река Сутолока

В Уфе «побелела» река Сутолока
В Уфе «побелела» река Сутолока
Вчера, 20:48ПолитикаАзамат НуховФото: 1MI
О загрязнении воды в реке сообщают очевидцы

Река Сутолока в Уфе загрязнена неизвестным веществом. Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на очевидцев.

Так, по словам очевидца с места событий, река загрязнена неким белым веществом. Участок реки, о котором идёт речь, расположен в парке Лесоводов, при этом уточняется, что раньше вода в реке была абсолютно нормальной.

Так сейчас выглядит река Сутолока в Уфе
Фото:телеканал UTV

Отметим, что ранее очевидцы сообщали о загрязнении реки в Стерлитамакском районе республики. Вода в реке приобрела зеленовато-белый оттенок, а рыба, обитавшая в водоёме, всплыла на поверхность.

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