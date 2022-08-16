Финляндия намерена ограничить количество виз, выдаваемых гражданам РФ

Он отметил, что соответствующий механизм уже подготовлен, и уже совсем скоро приоритет при оформлении виз будет отдаваться россиянам, въезжающим в страну по семейным обстоятельствам, а также с целью учебы или работы, пишет RT со ссылкой на ТАСС.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам заявил, что власти западных государств должны запретить россиянам въезд на свою территорию. Однако далеко не все западные политики согласились с позицией украинского лидера.
В частности, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян без исключения неприемлемо, а бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя допустил раскол в Евросоюзе из-за визового вопроса.