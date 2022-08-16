Финляндия намерена ограничить количество виз, выдаваемых гражданам РФ

Он отметил, что соответствующий механизм уже подготовлен, и уже совсем скоро приоритет при оформлении виз будет отдаваться россиянам, въезжающим в страну по семейным обстоятельствам, а также с целью учебы или работы, пишет RT со ссылкой на ТАСС.