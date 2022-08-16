Член ОП РФ Данюк раскритиковал финского премьера

Член ОП РФ Данюк раскритиковал финского премьера
Член ОП РФ Данюк раскритиковал финского премьера
Вчера, 16:41ПолитикаФото: pxhere.com
По словам Никиты Данюка, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты (ОП) РФ, решение финского премьера Санны Марин о продолжении финансирования укреплений на финско-российской границе является неграмотным.

Данюк объяснил, что Финляндия еще недавно была в абсолютной безопасности в своем внеблоковом статусе, информирует Russian.rt.com.

Сейчас, по мнению специалиста, вероятность расположения военных объектов и ядерных боеголовок делает эту страну потенциальной целью.

В заключении он заявил, что в результате русофобской риторики европейский политический истеблишмент уже не может мыслить стратегически, а Финляндия жертвует собственной безопасностью в угоду чужим интересам.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет вести наблюдение за Швецией и Финляндией в связи с их намерением вступить в НАТО.

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