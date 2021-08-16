Журналисты связали с главой Зеленоградска раздел земель Балтики

В Калининградской области на протяжении последних нескольких лет продают муниципальную землю на побережье Балтики частным лицам. Сотрудники СМИ выяснили, что сделки совершаются с участием администрации Зеленоградска, а возглавляет ее Сергей Кошевой.

Издание tagilcity.ru сообщает, что используемая схема продаж проста: сначала на муниципальной земле возводится жилой дом, а после его владелец, реализуя приоритетное право выкупа, приобретает земли под ним. При этом при участии администрации Зеленоградска выкупается не только земля под домом, но и участки на побережье Балтики в десять гектаров. Причем цена участка составляет порядка пятнадцати процентов от кадастровой стоимости. На данный момент на побережье Балтики ведется строительство жилого комплекса «Атлантис». Его собственниками являются Левина Кристина, Афанасьев Сергей, Подлегаев Александр и ООО «Горизонт». Цены за квадратный метр в ЖК начинаются от двухсот тысяч рублей, а площадь квартир в нем будет варьироваться от двадцати восьми до ста двадцати квадратов. Возводят комплекс на участке 39:05:010326:311, который ранее был частью более крупного участка 39:05:010326:117, уже снятого с учета. Прокуратура Зеленоградска обратилась в суд с иском против администрации МО «Зеленоградский городской округ», потребовав признать недействительной сделку купли-продажи земельного участка с КН 39:05:010326:117, которая была совершена в 2016 году. Основанием для подачи искового заявления стало расположение земли: участок находится во второй зоне округа санитарной охраны курорта федерального значения Зеленоградска, поэтому его нельзя передавать в частные руки. Исковое требование было удовлетворено судом, так как администрация не смогла представить основания, по которому для обслуживания здания площадью девятьсот квадратов необходим участок размером свыше ста восьми с половиной тысяч квадратных метров. При этом продан этот участок был всего за тридцать четыре миллиона рублей, а его кадастровая стоимость составляла двести миллионов рублей. Несмотря на это жилой комплекс продолжают возводить. Предыдущее решение суда было отменено Калининградским областным судом три года назад. В суде это объяснили тем, что земля необходима для строительства фестивальной площадки и поля для гольфа. По мнению журналистов, здесь не обошлось без давления сверху, поскольку одним из собственников жилого комплекса является Никита Сергеевич Кошевой, сын мэра Зеленоградска.

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